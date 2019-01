La sua fidanzata soffre di amnesia e lui deve dimostrarle il suo amore ogni giorno - Video

La verità di Magalli sulla sua nuova "fidanzata" : In questi giorni non si fa altro che parlare di Giancarlo Magalli e di quella che viene definita la sua nuova (e giovanissima) fidanzata: Giada Fusaro.Il settimanale Gente, infatti, ha pizzicato i due per le vie di Roma. La rivista li ha beccati sorridenti e abbracciato. Da qui l'idea che fossero una coppia, poi qualche parola fraintesa di Magalli e la coppia è fatta. Ma ora il caro Giancarlo ci tiene a precisare come stanno le cose. E in un ...

Ghemon - mai vista la sua fidanzata? Ecco chi ha rubato il cuore del rapper : Nel 2005 entrò a far parte dei Soulville, avvicinandosi al mondo del conscious rap. Nel 2007, dopo due anni che molto hanno influito sul suo stile, decise di tentare la carriera solista. Il 24 ...

Ronaldo e le accuse di stupro - la sua ex fidanzata : “Ho prove compromettenti” : “Ho delle prove compromettenti contro Cristiano Ronaldo“. A sostenerlo è l’ex fidanzata dell’attaccante della Juventus, Jasmine Lennard, che ha proposto il suo aiuto a Kathryn Mayorga, la ragazza americana che accusa il campione portoghese di averla violentata in un hotel di Las Vegas nell’estate del 2009. L’avvocato della Mayorga, Leslie Mark Stovall, ha incontrato a Londra la Lennard e il su avvocato, ...

Fausto Brizzi esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata : Il regista Fausto Brizzi è stato pizzicato dal settimanale “Chi” in compagnia della sua nuova fidanzata, che ha ritrovato la serenità accanto dopo la separazione dalla moglie Claudia Zanella, seguita alle accuse, che diverse attrici avevano mosso contro di lui. La giovane bionda che nelle foto pubblicate da Chi abbraccia e bacia il regista si chiama Silvia Salis, ex olimpionica e pluricampionessa italiana di lancio del martello (ha smesso per un ...

Delia Duran fidanzata con Alex Belli : ecco perché lui ha lasciato Mila suarez : Domenica Live, Delia Duran fidanzata con Alex Belli: la replica a Mila Suarez Prosegue lo scontro tra Mila Suarez e Alex Belli a Domenica Live, che ha coinvolto anche Delia Duran. Proprio quest’ultima è stata ospite oggi del salotto di Barbara d’Urso per rispondere alle accuse di Mila. L’ex fidanzata di Alex Belli infatti aveva […] L'articolo Delia Duran fidanzata con Alex Belli: ecco perché lui ha lasciato Mila Suarez ...

Alex Belli - la nuova fidanzata Delia Duran attacca la ex Mila suarez : «Ecco perché è finita la loro storia» : 'Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction, non sono stata io la causa della rottura con Mila Suarez'. Ospite a Domenica Live, Delia Duran , nuova fidanzata di Belli di Cento Vetrine , si ...

Alex Belli - la fidanzata Delia Duran replica a Mila suarez a Domenica Live : "E' una ragazza bipolare" : Nella prima puntata della nuova versione di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso, tornato in onda oggi, Domenica 13 gennaio 2018, su Canale 5, Delia Duran, fidanzata di Alex Belli, ha replicato alle insinuazioni di Mila Suarez, ex compagna dell'attore noto per aver preso parte a Centovetrine e al reality show L'Isola dei Famosi.Mila Suarez, nei mesi scorsi, aveva accusato Alex Belli di averla abbandonata in un momento ...

Domenica Live - la fidanzata di Alex Belli a Mila suarez : “E’ bipolare” : Delia Duran, fidanzata di Alex Belli contro Mila Suarez a Domenica Live Durante il talk della prima puntata di Domenica Live riguardo alle famiglie distrutte, la fidanzata di Alex Belli Delia Duran ha attaccato duramente Mila Suarez. Al cospetto di Barbara d’Urso, Mila l’anno scorso aveva insinuato che la sua rivale avesse un passato molto discutibile, e che tutto poteva essere letto su internet. Delia oggi ha replicato affermando ...

Jude Law a Venezia con la sua fidanzata Phillipa Coan : La città lagunare è il luogo preferito da tutti gli innamorati vip. Infatti qualche giorno fa tra le strade del Lido è stato avvistato Jude Law insieme alla compagna Phillipa Coan. Come riportano alcune foto che sono trapelate in rete, Jude Law si sta godendo qualche giorno di meritata vacanza dal set di "The New Pope", la serie tv scritta e diretta da Sorrentino.Una coppia però vive all"ombra dei media. Si frequentano da quattro anni e, di ...

MotoGp – Foto di gruppo - selfie e scatti speciali con la sua fidanzata - Valentino Rossi saluta Madonna di Campiglio con un post social [GALLERY] : Valentino Rossi saluta Madonna di Campiglio con un post social al termine delle due settimane di vacanze trascorse nella località sciistica con la fidanzata e tutta la sua crew Sono state due settimane intense, di sport, relax e tanto divertimento, quelle trascorse a Madonna di Campiglio da Valentino Rossi e tutta la sua crew. Il Dottore ha festeggiato l’arrivo del 2019 nella nota località sciistica, in compagnia della sua fidanzata ...

Giornata all’insegna del divertimento per Francesca Sofia Novello : che spasso per la fidanzata di Valentino Rossi con la sua “Patata Squad” [VIDEO] : divertimento, fatiche, sciate e sensualità: una Giornata speciale per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, sulla neve di Madonna di Campiglio Continua la vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio di Valentino Rossi e della sua Francesca Sofia Novello. Il campione di MotoGp e la sua fidanzata non si mostrano molto spesso insieme sui social, ma la bella modella italiana ogni tanto aggiorna i fan tra sciate sullo snowboard ...

Incontro casuale tra Belen Rodriguez e la fidanzata di Stefano De Martino - modella Chiara Scelsi. Guarda le foto : Belen incontra (per caso) la nuova fiamma di Stefano De Martino: la scena non sfugge all’occhio vigile dei paparazzi Che Stefano De Martino sia ufficialmente fidanzato con la modella Chiara Scelsi pare esserne sicuro... L'articolo Incontro casuale tra Belen Rodriguez e la fidanzata di Stefano De Martino, modella Chiara Scelsi. Guarda le foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Australia - abusava della sua fidanzata nel sonno dopo averla drogata : arrestato 23enne : Una vicenda terribile arriva dall'Australia. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo fatto di cronaca che riguarda abusi di natura sessuale perpetrati su una donna. In questo caso è stata la stessa vittima ad accorgersi di quanto le stesse accadendo, ormai da diverso tempo. I fatti risalgono ad un arco temporale che va dagli ultimi mesi del 2015 fino al luglio 2016. Fino a quel momento, per circa 10 mesi, la ragazza subì le angherie del suo uomo, ...

Abusa sessualmente della sua fidanzata nel sonno - 23enne finisce in carcere : Abusa sessualmente della sua fidanzata nel sonno. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto colpevole per aver violentato in modo ripetuto la sua compagna durante...