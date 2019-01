Il padre di Julen | ' Gli dicevo calma | papà è qui'

Bimbo nel pozzo - Julen trovato morto : non ce l?ha fatta. Il padre si sente male : Il tweet della Guardia Civil chiude ogni sogno e speranza per Julen, trovato morto dopo due settimane di ricerche. Erano le 1.25. La notizia si è diffusa intorno alle 3 quando si è...

Julen morto - il disperato racconto del padre : «Ecco com'è caduto. Ho infilato il braccio nel pozzo - lo sentivo piangere» : di Silvia Natella La storia di ò, caduto in un pozzo profondo 110 metri nei dintorni di Malaga, ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso. , cresce l'attesa per l'autopsia. Si cercherà di capire quando e come sia morto. Nel frattempo un delegato del governo andaluso ha dichiarato che il piccolo di due anni ...

Bambino nel pozzo - Julen Rosello trovato morto. Tre giorni di lutto a Malaga - il padre ha un malore : La speranza per Julen Rosello è finita: il Bambino di due anni caduto in un pozzo artesiano vicino Malaga è stato trovato morto stanotte. Il cadavere del Bambino caduto nel pozzo...

Julen è morto/ Ultime notizie - trovato senza vita a 100 metri di profondità : il padre ha avuto un malore : Julen è morto/ Ultime notizie, corpo del piccolo bimbo trovato senza vita a 100 metri di profondità: il padre ha avuto un malore dopo la notizia

Trovato morto il bimbo nel pozzo - Julen non ce l?ha fatta. padre soccorso dopo malore : TOTALAN (Malaga, Spagna) Il tweet della Guardia Civil chiude ogni sogno e speranza per Julen: #RIPJulen: Trovato morto dopo due settimane di ricerche e tentative il piccolo Julen. Erano le 1.25. La...

Trovato morto il bimbo nel pozzo - Julen non ce l?ha fatta. padre soccorso dopo malore : Il tweet della Guardia Civil chiude ogni sogno e speranza per Julen: #RIPJulen: Trovato morto dopo due settimane di ricerche e tentative il piccolo Julen. Erano le 1.25. La notizia si è...

Julen - si scava ancora nel pozzo : il padre ha una crisi d’ansia - portato via dall’ambulanza : Ore di ansia per la sorte di Julen, il padre colto da una crisi d'ansia. L'ambulanza è intervenuta portandolo via dopo averlo soccorso sul posto per più di un'ora.Continua a leggere

Bimbo nel pozzo - la diretta : minatori a mezzo metro da Julen. Il padre soccorso dopo un malore : Scavando a mano e anche con l'aiuto di tre minicariche esplosive, i minatori della squadra di soccorso hanno ormai raggiunto il pozzo dove si presume possa esserci Julen, il Bimbo di due...

“Infami”. Bimbo nel pozzo - l’ira del padre del piccolo Julen. Cosa è successo : Bimbo nel pozzo. Da giorni tutto il mondo ha il fiato sospeso per la sorte di Julen, il bambino spagnolo di 2 anni e mezzo intrappolato a 70 metri di profondità sotto terra. Nonostante le ansie, le preoccupazioni, il terrore, le lacrime, l’angoscia, c’è chi è stato capace di fare polemiche. In questo momento si stanno svolgendo le operazioni più delicate per estrarre il Bimbo dal pozzo: i minatori stanno scavando a mano senza mai fermarsi. Ma ...