Inter | Spalletti potrebbe dire addio a fine stagione RUMORS

Inter - cena Spalletti-dirigenti. Marotta : 'Perisic - nessuna offerta. Difficile trattenere un giocatore se vuole andare' : Fare il punto sulla stagione dell' Inter a cena, con il mercato e il momento in campionato nel menù. E' quanto successo in pieno centro a Milano, come dimostra il video in apertura, in cui i dirigenti ...

Spalletti - Icardi - Perisic e... Tutti i problemi dell'Inter : Un punto e zero gol nelle prime due partite di campionato dell'anno. Una sconfitta fresca fresca - quella contro il Toro - dopo 90 minuti giocati male. Il 2019 dell'Inter è stato finora povero di ...

Inter - la fidanzata di Candreva attacca Spalletti : "Ti sta bene". Post rimosso : L' Inter ha perso per 1-0 sul campo del Torino di Walter Mazzarri. La partita è stata brutta da ambo le parti e con poche occasioni da rete. Il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio ma alla ...

Inter - via Perisic e Candreva : Spalletti sogna De Paul e Carrasco (RUMORS) : Quella di gennaio sembrava potesse essere una sessione di calciomercato tranquilla per l'Inter che, invece, sarà la grande protagonista di questi ultimi giorni. Nelle ultime ore, infatti, potrebbero arrivare importanti novità sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. Un giocatore che sembra in procinto di lasciare Milano è l'esterno croato, Ivan Perisic, che settimana scorsa si è recato in sede ...

Inter - 4 stravolgimenti e un tiro in porta : Spalletti sostiene che... : La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell'Inter a Torino e spiega come i vari stravolgimenti tattici di Spalletti, abbiano portato ad un solo tiro in porta nella ripresa. 'Nell'Inter non sono titolari Politano,...

Cortocircuito Inter. La carambola del Toro manda Spalletti in tilt : La maledizione dell'ex allenatore colpisce ancora una volta l'Inter, che cade a Torino e si fa male. Merito di Mazzarri (2 vittorie in casa e un pareggio a San Siro nei 3 scontri diretti con la ex squadra), ma soprattutto demerito dell'Inter, che continua a passo di gambero la sua camminata verso la prossima Champions. Terzi in classifica, solo perché gli altri fanno peggio.È la sera dei flop, tanti che nemmeno si contano: Lautaro ha di fatto ...

Torino-Inter - Spalletti : “Perisic? Non andrà via gratis” : Torino-Inter 1-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Torino: “Nuovo modulo? Non muore nulla, nasce perché abbiamo giocato dall’inizio così, cambiando gli esterni con le due punte perché gli esterni non li avevo a disposizione. Perisic ha fastidio, con Politano […] L'articolo Torino-Inter, Spalletti: ...

Inter - Spalletti : "Lautaro e Icardi? Potevamo andare in vantaggio - ma..." : I VIDEO DI GAZZETTA TV il caso perisic - Ufficialmente il croato era in panchina per una botta, ma non è un mistero che le voci di mercato si moltiplicano, con il vicecampione del mondo che avrebbe ...

Spalletti e le voci di mercato ‘tarpano le ali’ all’Inter : il Torino le dà il colpo di grazia e sogna l’Europa : Basta un colpo di testa di Izzo al Torino per battere l’Inter e sognare la zona europea: nerazzurri distratti dal mercato, tengono fuori Perisic e perdono in qualità e pericolosità offensiva Un 2019 senza vittorie, senza gol e con un solo punto guadagnato. Questa è la fotografia dell’Inter che torna a casa da Torino con le ossa rotte, il morale a terra e forse con un Perisic in meno. Nerazzurri distratti dalle voci di mercato, confermate ...