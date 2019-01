Biathlon | Inseguimenti Anterselva 2019 | startlist e distacchi Programma | orari e tv

Biathlon - IBU Cup Arber 2019 : indietro gli azzurri nelle sprint - ma in tre si qualificano per gli inseguimenti : Sono andate in scena oggi le gare sprint di IBU Cup di Biathlon ad Arber, in Germania: in casa Italia nella 10 km maschile Michael Durand non è partito, mentre Daniele Cappellari ha chiuso 25° e Pietro Dutto è giunto 33°, mentre nella 7.5 km femminile Michela Carrara si è classificata 36ma. Tutti i tre azzurri dunque, rientrando tra i primi 60, si sono qualificati per gli inseguimenti di domani. Nella 10 km maschile vince il francese Aristide ...

Biathlon oggi (12 gennaio) - inseguimenti Oberhof 2019 : programma - orari e tv. Le startlist e i distacchi : Vanno in scena quest’oggi gli inseguimenti femminile e maschile ad Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. Nella prova femminile la nostra Lisa Vittozzi, vittoriosa nella sprint, sarà la prima partire, ma dovrà guardarsi da tante atlete pronte a rubargli lo scettro. Dovrà invece rimontare Dortothea Wierer che, dopo aver chiuso la gara di ieri in 24esima piazza, vuol riscattarsi. Tra gli ...

Biathlon oggi - Inseguimenti Nove Mesto 2018 : programma - orari e tv. Gli ordini di partenza : Prosegue a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la terza tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: oggi, sabato 22 dicembre, a partire dalle ore 17.00 è in programma la 10 km pursuit femminile, che sarà preceduta, alle ore 15.00, dalla 12.5 km pursuit maschile. Saranno al via sei azzurri, equamente distribuiti tra uomini e donne. Di seguito il programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Hochfilzen con ...

Biathlon oggi - Inseguimenti Hochfilzen 2018 : programma - orari - tv e streaming. I distacchi e l’ordine di partenza : Prosegue ad Hochfilzen, in Austria, la seconda tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: oggi, sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 11.30 è in programma la 10 km pursuit femminile, mentre dalle ore 14.45 si terrà la 12.5 km pursuit maschile. Saranno al via sette azzurri, tre tra gli uomini e quattro tra le donne. Di seguito il programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Hochfilzen con gli ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : domani gli inseguimenti. Wierer-Makarainen e Boe-Fourcade - che duelli! : Completate le due sprint, domani la Coppa del Mondo di Biathlon, che fa tappa a Hochfilzen in questa settimana, proporrà le due gare nello spettacolare format dell’inseguimento. Le competizioni vivranno su due grandi duelli: tra le donne la nostra Dorothea Wierer partirà praticamente appaiata alla finlandese Kaisa Makarainen, mentre al maschile il norvegese Johannes Boe avrà pochi secondi di margine sul transalpino Martin Fourcade. Al ...

LIVE Biathlon - Inseguimenti Pokljuka 2018 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi sfidano Kaisa Makarainen : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare a Pokljuka (Slovenia), sede del primo appuntamento della Coppa del Mondo di biahtlon. Sulle nevi slovene assisteremo a due prove dell’inseguimento femminile e maschile appassionanti dove il risultato finale è incerto e nelle quali l’Italia vorrà ritagliarsi un ruolo di primo piano. In particolare nella gara femminile ci sono grandi attese. Dorothea Wierer e ...

Biathlon oggi - Inseguimenti Pokljuka 2018 : orari d’inizio e come vederli in tv e streaming. I pettorali di partenza : Siamo agli atti di finale del primo appuntamento della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka, in Slovenia. oggi, domenica 9 dicembre, a partire dalle ore 11.45 sarà in programma la 12.5 km pursuit maschile, mentre dalle ore 14.45 si terrà la 10 km pursuit femminile. Saranno al via nove azzurri, quattro tra gli uomini e cinque tra le donne. E’ chiaro che dopo quanto fatto vedere nella sprint, Dorothea Wierer (seconda) e Lisa Vittozzi ...