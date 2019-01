Supercoppa | Allegri | Voglio vincere tutto | cominciamo da domani

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan. Allegri : “Umiltà importante - ballottaggio Douglas-Costa Bernardeschi”. Gattuso : “Gioca Higuain” : Conferenza stampa della vigilia a Jeddah (Arabia Saudita) dove domani si giocherà la Supercoppa Italiana. Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo per contendersi il primo trofeo della stagione, una delle grandi classiche del calcio italiano si preannuncia particolarmente avvincente e le due squadre andranno a caccia del trionfo. I bianconeri, imbattuti in campionato, sembrati partire con i favori del pronostico ma i rossoneri ...

Juventus Milan probabili formazioni Supercoppa : novità per Allegri : Juventus Milan probabili formazioni- Tutto pronto per la super sfida di domani sera tra Juventus e Milan. Atteso il pubblico delle grandi occasioni e spazio ad alcune novità da entrambe le parti. Allegri si affiderà al solito 4-3-3. In porta confermato Szczesny. In difesa rientro dal primo minuto per Cancelo, mentre Bonucci e Chiellini formeranno […] L'articolo Juventus Milan probabili formazioni Supercoppa: novità per Allegri proviene da ...

Supercoppa - convocati Juventus : la lista di Allegri. Ecco gli assenti : Supercoppa convocati Juventus – Manca poco all’appuntamento tra Juventus e Milan, gara valida per la Supercoppa Italiana. La Juventus è partita per Gedda e Allegri ha comunicato la propria lista di convocati. Dopo aver ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Bologna, i bianconeri vogliono ora alzare il primo trofeo di […] L'articolo Supercoppa, convocati Juventus: la lista di Allegri. Ecco gli ...

Juventus - Mandzukic fuori uso in Supercoppa : in attacco l'unico dubbio di Allegri : Questa mattina la Juventus si è subito messa al lavoro dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Bologna. I bianconeri, infatti, devono già pensare alla sfida di mercoledì contro il Milan. Da domani, per la Juventus scatterà ufficialmente la missione Supercoppa visto che intorno alle 12 la squadra partirà da Torino Caselle per volare a Gedda. La squadra di Massimiliano Allegri arriverà in Arabia Saudita verso le 17 ora locale, le 19 ora ...

Juve - paura per Mandzukic. Allegri : "No good". Salta la Supercoppa? : 'Mario? No good, come dice sempre lui' . Nella conferenza stampa di presentazione della sfida di sabato sera contro il Bologna , valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ...