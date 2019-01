Samp | visite mediche per Gabbiadini

Calciomercato Sampdoria - Gabbiadini a un passo : domani le visite mediche : Sampdoria Gabbiadini – Prima giornata blucerchiata di Manolo Gabbiadini che ritorna alla Sampdoria: arrivo in Italia mentre le visite mediche per l’ex attaccante del Southampton che lascia l’Inghilterra dopo due anni, sono in programma domani. -> Leggi anche Sampdoria, Gabbiadini dice si e c’è l’accordo con il Southampton Sampdoria Gabbiadini, i dettagli Per lui 51 presenze […] L'articolo Calciomercato Sampdoria, ...