Pomeriggio Rai 1 | 9 gennaio | Paradiso delle Signore al record | flop per La Vita in Diretta

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Ildi Rai 1, da questa stagione, si è presentato connovità, le ennesime, dopo la cancellazione del quiz Zero e Lode che, secondo l'ormai ex direttore della rete ammiraglia di Viale Mazzini, nonostante gli ascolti buoni, non dava un traino sufficiente a LainDunque, a trainare quest'anno Lainci sono Vieni da Me condotto da Caterina Balivo, che inizia dalle ore 14:00 ed ultimamente è stato allungato fino alle 15:40, mentre fino ad una settimana fa finiva dieci minuti prima, ed a seguire la soap Ilche segna il ritorno al genere di fiction pomeridiana per Rai 1, dopo il fallimentare tentativo di Incantesimo (inizialmente fiction serale di grande successo e poi trasferita al, proprio come Il) di dieci anni fa....