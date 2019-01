La demo di Resident Evil 2 è in arrivo questa settimana

eurogamer

(Di martedì 8 gennaio 2019) Capcom non è nuova ai "rilanci" dei vecchi: un certo numero di giochi del franchise, ad esempio, sono giocabili su Xbox One e PlayStation 4, e a breve finalmente arriverà l'attesissimo remake dello storico2. Ma, come segnala Gamerant, prima dell'uscita del gioco, sembra che i giocatori Xbox One avranno la possibilità di provare il titolo per un periodo limitato nel mese di gennaio.Alla fine dello scorso anno, lo store di Xbox ha fatto trapelare informazioni su unaa tempo di2 inpoco prima dell'uscita del gioco. Secondo quanto riferito, laverrà pubblicata tra pochi giorni, l'11 gennaio, e offrirà ai giocatori un limite di tempo di 30 minuti con tutte le vite che desiderano. Tuttavia, sembra che lastia per arrivare solo su Xbox One.non è l'unicadi un gioco Capcom che i giocatori possono aspettarsi di ...