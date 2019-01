Trivelle | il Codacons chiede una copia delle autorizzazioni al Ministero

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Sul casotrivellazioni nel Mar Ionio ilha presentato una istanza d’accesso aldell’Ambiente e al Mise per otteneredi tutte lerilasciate sulla vicenda.Si tratta, spiega l’associazione dei consumatori, “del primo passo per giungere al blocco di qualsiasi permesso rilasciato in favoretrivellazioni nel Mar Ionio. Con la nostra istanza chiediamo ai sensi della legge 241/90 di visionare tutti gli atti amministrativi, i quali saranno sottoposti al vaglio del nostro staff di legali ed esperti e, in caso di irregolarità o mancanza di presupposti, impugnati nelle competenti sedi con annessa denuncia per disastro ambientale”.L'articolo: ilunaalMeteo Web.