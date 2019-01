Seat Leon TGI - Il 1 5 turbo è anche a metano

quattroruote

: La #Seat #Leon sarà presto disponibile con un nuovo 1.5 #TGI Evo a #metano da 130 CV - quattroruote : La #Seat #Leon sarà presto disponibile con un nuovo 1.5 #TGI Evo a #metano da 130 CV - trapanese99 : 2X Seat Leon della Polizia di Stato Trapani intervenuti per rissa.: -

(Di lunedì 7 gennaio 2019) Con l'uscita di produzione del 1.4 TGI, laha introdotto una nuova motorizzazione aper la, la 1.5 TGI Evo. Basata sul nuovo quattro cilindri TSI del gruppo Volkswagen, la bifuel dispone di tre serbatoi di fibra di carbonio per il gas naturale che, grazie a una capacità complessiva di 17,7 kg, garantiscono un'autonomia di circa 500 km, ai quali si vanno ad aggiungere altri 150 km percorribili viaggiando a benzina.Più potente ed efficiente. Il 1.5 a ciclo Miller, aggiornato con pistoni con finitura in nickel-cromo e sedi valvole rinforzate, sfrutta una turbina a geometria variabile d'ultima generazione e uno Start & Stop avanzato per ridurre i consumi senza sacrificare le prestazioni: sulla carta laTGI è accreditata di 130 CV a 5.000 giri/min (20 CV in più della 1.4 TGI) e di una coppia massima di 200 Nm, erogati tra i 1.400 e i 4.000 giri/min. Disponibile ...