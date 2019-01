Napoli | è un momento chiave | l’iniziativa della dirigenza

Psg - maxi offerta per un calciatore del Napoli : De Laurentiis al momento resiste : Nella giornata di ieri il Corriere dello Sport ha lanciato l’indiscrezione secondo cui il Psg sarebbe interessato ad acquistare Allan dal Napoli. L’offerta di 50 milioni formulata dal club parigino non sarebbe stata smentita e pare anche che qualche giorno fa ci sia stato un incontro segreto in un hotel a Roma: in questa occasione, però, il Napoli ha voluto precisare che il centrocampista brasiliano non si muoverà dalla ...

Napoli - Verdi è recuperato e adesso scalpita : contro la Spal può essere il suo momento : Se c’è un calciatore che negli ultimi mesi è mancato al Napoli, questo è senza dubbio Simone Verdi, infortunatosi all’inguine il 20 ottobre nella partita del “Friuli” contro l’Udinese. Quando sembrava sulla via del recupero poi, l’ex Bologna ha accusato un altro problema alla caviglia e si è dovuto limitare ad osservare i compagni da fuori. adesso gli acciacchi sono stati smaltiti e Ancelotti ha spuntato ...

VIDEO Gol Salah - Liverpool-Napoli 1-0 : azzurri al momento eliminati in Champions League : Al 34′ del primo tempo Mohamed Salah porta in vantaggio il Liverpool sul Napoli: con il PSG in vantaggio sul campo della Stella Rossa, al momento i partenopei sarebbero retrocessi in Europa League. Di seguito il VIDEO della rete del vantaggio della compagine inglese nel corso del primo tempo. IL GOL DEL VANTAGGIO DEL LIVERPOOL SUL NAPOLI (1-0, Salah AL 34′) Salah fez o Koulibaly parecer um zagueiro do XV de Piracicaba ...

Napoli - Ancelotti : 'Momento clou. Scudetto? È un sogno - non utopia' : Napoli - Prima il Chievo e poi la Stella Rossa . In tre giorni il Napoli si gioca la possibilità di continuare la corsa in campionato a ridosso della Juve, che ospiterà la Spal in uno degli anticipi ...

Il Napoli di Ancelotti è l’uomo Rockford : capisce il momento : Una squadra intelligente Un quarto d’ora da raccontare ai nipotini. Ma stavolta non la perdiamo. No. La pareggiamo. Uno a uno, perché l’uno a uno ci serviva. Il Napoli sa giocare più partite in una stessa partita. È diventata una squadra intelligente. Bisogna avvisare Nanni Moretti, deve girare il remake di “Bianca”: alla voce intelligenza collettiva non può esserci più la Juventus di Omar Sivori, deve aggiornare la definizione con ...