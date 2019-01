eurogamer

: Pandora vi aspetta... ancora una volta in Borderlands 2 VR! #recensione - Eurogamer_it : Pandora vi aspetta... ancora una volta in Borderlands 2 VR! #recensione - TheGamesMachine : Il nostro Nicolò ha indossato il visore di PS VR per metter mano alla versione di Borderlands 2 in realtà virtuale.… - TomsHWItalia : L'amatissimo #Borderlands2 di #Gearbox ritorna su console grazie a PlayStation VR, per un'esperienza in realtà virt… -

(Di mercoledì 2 gennaio 2019) Sicuramente non lo sapete e al 99.9% neanche ve ne importa nulla ma chi sta scrivendo questaha passato un totale di oltre 500 ore su due diverse edizioni di2: prima su Xbox 360 e successivamente su PS4 grazie alla Handsome Collection.Ancora oggi, a distanza di oltre 6 anni dall'uscita originale, lo ritengo uno dei migliori action-shooter-RPG mai realizzati, nettamente superiore a qualsiasi Destiny e alla maggior parte degli altri esponenti del genere.Gearbox non è più riuscita a raggiungere quel livello di giocabilità e divertimento nei suoi titoli successivi e dovrà faticare le proverbiali sette camicie per riuscirci con3. A proposito: ma quando ci fanno vedere qualcosa?Read more…