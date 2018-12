Upas | trame prossima settimana | incontro casuale tra Diego e Rossella

Blastingnews

(Di lunedì 31 dicembre 2018) La soap opera Un Posto Al Sole continua ad avere la capacità di sorprendere i milioni di telespettatori italiani mentre ci avviciniamo alla primadel nuovo anno. Il pubblico deve fare i conti con la crisi amorosa riguardante alcune coppie: l'esempio principale è rappresentato da Beatrice ele cui differenze costituiscono un problema insormontabile. Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 4 gennaio rivelano che Roberto è scosso dall'epilogo drammatico riguardante la relazione con Vera, che ha deciso di costituirsi per scontare la pena in carcere.Il Ferri inizia a chiudersi in se stesso dimostrando le proprie fragilità al punto che Marina lo richiama all'ordine mettendogli delle pressioni riguardo alla situazione dei Cantieri. Valerio, dal canto suo vuole ottenere a tutti i costi il perdono dell'amico Alberto (Maurizio Aiello), mentre Arianna dopo ...