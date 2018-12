Migranti | la Open Arms con 311 persone a bordo è arrivata in Spagna

Migranti - la nave di Open Arms con 311 persone a bordo è attraccata in Spagna dopo una settimana in mare : È attraccata venerdì mattina nel porto di Crinavis, a poca distanza dalla città di Algeciras, in Spagna, la nave dell’ong Proactiva Open Arms con a bordo 311 Migranti soccorsi il 21 dicembre scorso nel Mediterraneo, di fronte alle coste libiche. Delle persone a bordo, 139 sono minorenni. dopo il no di Malta, Francia, Tunisia e dell’Italia, sabato scorso la Spagna aveva autorizzato l’attracco della nave nei porti spagnoli. Ora i Migranti verranno ...

Migranti : approdata in Spagna Open Arms : ANSA, - ROMA, 28 DIC - E' approdata oggi nel porto spagnolo di Algesiras la nave di Open Arms con a bordo 310 Migranti salvati il 21 dicembre dall'unità della ong spagnola Proactiva al largo delle ...

Natale in mare per i Migranti della Open Arms : canti natalizi e regali per i bimbi : Sea Watch è ancora in attesa dell'indicazione di un porto sicuro che accolga i 33 migranti che si trovano a bordo della nave. Il ministro Salvini: "L'Italia ha aperto il cuore e anche il portafoglio abbastanza. Contiamo sui tedeschi, sugli spagnoli, sugli olandesi, sui francesi. L'Italia negli anni passati ha fatto sbarcare piu' di 700mila persone. Direi che il cuore e il portafoglio li abbiamo aperti abbondantemente: adesso tocca agli ...

Migranti - Open Arms lancia l’allarme. Fabio Fazio : “Vicenda grave - nessuno sceglie dove e da chi nascere. Nemmeno a Natale” : Nella puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, su Rai1, Riccardo Gatti, comandante della Nave Astral e capomissione della Ong Open Arms, ha raccontato le condizioni dei passeggeri della nave: “Ci sono a bordo 310 persone. Abbiamo chiesto rifornimenti e coperte a Malta che ci sono stati negati, abbiamo cibo e acqua per altri due giorni. Siamo andati con un’altra nave, l’Astral, a Barcellona, e abbiamo riempito il veliero con ...

Napoli - l'appello di de Magistris : «Pronti ad accogliere i Migranti di Open Arms» : «Siamo pronti ad accogliere i 311 migranti sopravvissuti grazie ai soccorritori di Open Arms, il porto di Napoli è e sarà sempre aperto per salvare vite umane». Lo affermano...

