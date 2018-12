: Sciatore esce di pista a Livigno e precipita sul parcheggio: grave - gigi695 : Sciatore esce di pista a Livigno e precipita sul parcheggio: grave - Cyber_Feed : • Cyber News • #Livigno, esce di pista e cade: è grave - TelevideoRai101 : Livigno, esce di pista e cade: è grave -

Sciatore danese di 30 anni vittima di unincidente a(SO), mentre sciava nella ski-area Mottolino. L'uomo, nonostante i cartelli che invitano alla prudenza, forse per l'alta velocità, ha perso il controllo degli sci e ha sfondato la rete di protezione precipitando nel parcheggio sottostante riportando seri traumi al cranio e al torace.Trasportato all'ospedale Morelli di Sondalo (SO), è ricoverato con prognosi riservata, in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia in servizio di sicurezza sulle piste.(Di martedì 18 dicembre 2018)