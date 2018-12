Infortunio Nainggolan | il belga non è ancora pronto | giocherà domani?

Infortunio Nainggolan - le ultime in vista del match col Psv : Non arrivano buone notizie dall’infermeria per Luciano Spalletti. Per la sfida di Champions League di domani contro il Psv Eindhoven, l’Inter avrà difficilmente a disposizione Radja Nainggolan. Le speranze di recuperarlo sono residue e il tecnico nerazzurro difficilmente forzerà per averlo con sé: ha già accelerato i tempi per schierarlo dal 1′ contro il Tottenham e non ha avuto fortuna. Qualche chance in più, invece, ce ...

Infortunio Nainggolan - Spalletti non recupera il Ninja : le ultime : Infortunio Nainggolan – Poco più di 48 ore e sarà Juventus-Inter. Il derby d’Italia è atteso da tutti, potrebbe voler significare tante cose. I neroazzurri cercheranno di infliggere la prima sconfitta ai bianconeri, ma non sarà facile e in caso contrario la Juventus metterebbe ancora di più il turbo sul campionato. Si va verso il match […] L'articolo Infortunio Nainggolan, Spalletti non recupera il Ninja: le ultime proviene da ...

Infortunio Nainggolan - brutte notizie per l’Inter : Infortunio Nainggolan – Ha provato a recuperare fino all’ultimo ma, vista la mezza ricaduta di Londra e soprattutto in considerazione della decisiva sfida di Champions League contro il Psv, si è scelto di procedere con prudenza e Nainggolan non ci sarà nel big match contro la Juventus. Spalletti in conferenza ha affermato che il belga ha evidenziato progressi dal punto di vista della condizione fisica ma non al punto da poter ...

Infortunio Nainggolan - difficile il recupero per Juventus-Inter : le ultime : Infortunio Nainggolan – Juventus-Inter è sempre più vicina. Tra meno di 48 ore infatti avverrà il fischio d’inizio all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. E questo conto alla rovescia non fa che aumentare la tensione e la preoccupazione in casa nerazzurra per le condizioni di Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato ai microfoni di Sky Sport, […] L'articolo Infortunio Nainggolan, difficile il recupero per ...

Infortunio Nainggolan - Spalletti vuole convocare il belga per la sfida contro la Juve : Infortunio Nainggolan – Poco più di 48 ore e sarà Juventus-Inter. Il derby d’Italia è atteso da tutti, potrebbe voler significare tante cose. I neroazzurri cercheranno di infliggere la prima sconfitta ai bianconeri, ma non sarà facile e in caso contrario la Juventus metterebbe ancora di più il turbo sul campionato. Si va verso il match […] L'articolo Infortunio Nainggolan, Spalletti vuole convocare il belga per la sfida contro ...

Infortunio Nainggolan : il Ninja recupera per la Juve? : Infortunio Nainggolan, RECUPERO PROBABILE PER LA JUVE- Non si può ancora parlare di buona notizia, ma possiamo parlare di spiraglio ottimista per Luciano Spalletti. L’Inter infatti potrebbe recuperare per la sfida contro la Juventus Radja Nainggolan, ai box da una settimana dopo la sfida in Champions contro il Tottenham. Il Ninja, che arrivava alla gara […] L'articolo Infortunio Nainggolan: il Ninja recupera per la Juve? proviene da ...

Infortunio Nainggolan - problemi posturali per il centrocampista dell’Inter : Infortunio Nainggolan – Nuovi problemi fisici per il centrocampista dell’Inter, che domenica prossima dovrà rinunciare a scendere in campo davanti al suo ex pubblico all’Olimpico. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il malanno del calciatore è abbastanza serio nel senso che, se clinicamente il belga sta bene e non c’è stato alcun errore dello staff medico, l’ex Roma poggia male il piede a terra ...

Inter - perché l'Infortunio di Nainggolan è una catastrofe : nessuna alternativa per colpa della Uefa : L'Inter non ha tanti problemi , chi lo dice è fesso, , ma uno sì: Nainggolan. Il belga è un problema, ma mica perché beve grappe e spiriti o fuma le sigarette , di questo parleremo più avanti, , ...

Infortunio Nainggolan - aggiornamenti : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Nainggolan- Un nuovo ko e nuovo allarme in casa nerazzurra. Radja Nainggolan salterà i prossimi match di campionato per un piccolo problema alla caviglia rimediato nel match di Champions League contro il Tottenham. Quali saranno i tempi di recupero del centrocampista belga? Situazione da monitorare con estrema calma e attenzione. La sensazione è che […] L'articolo Infortunio Nainggolan, aggiornamenti: ecco quando tornerà in ...

Infortunio Nainggolan - ultimissime : ecco quando tornerà in campo : Infortunio Nainggolan- Una stagione stregata iniziata con qualche acciacco fisico e continuata sulla stessa falsariga. Radja Nainggolan non è ancora riuscito a conquistare totalmente un ruolo da protagonista nel nuovo assetto tattico dell’Inter a causa dei continui problemi fisici. Il centrocampista belga, durante il match di ieri sera contro il Tottenham, ha abbandonato il campo […] L'articolo Infortunio Nainggolan, ultimissime: ...

Infortunio Nainggolan - il centrocampista dell’Inter lascia il campo zoppicando : Infortunio Nainggolan – La partita di “Wembley” tra Tottenham e Inter è decisiva per le sorti delle due squadre nella Champions League della stagione in corso. I nerazzurri, però, perdono nuovamente Radja Nainggolan, uscito per Infortunio sul finire della prima frazione di gioco a causa di un problema che apparentemente sembra di natura muscolare. Il calciatore non si è neanche capito con Spalletti, che ha ritardato il ...

Tottenham-Inter LIVE : Nainggolan fuori per Infortunio : 44′ – Non ce la fa Nainggolan: al suo posto Borja Valero. 40′ – Intanto sembra pronto ad entrare Borja Valero! Probabilmente prenderà il posto di Nainggolan, non al meglio. 38′ – Winks! Lucas Moura appoggia a Winks ai 20 metri: il centrocampista controlla e calcia a giro e il pallone si stampa sulla traversa ad Handanovic battuto. 30′ – Ripartenza micidiale del Tottenham dopo una palla persa ...

Infortunio Nainggolan - il centrocampista in dubbio per domenica : ecco come sta : Infortunio Nainggolan – Nonostante il rientro con gol contro il Genoa avesse rallegrato i tifosi nerazzurri in vista dell’impegno contro il Barcellona, il centrocampista belga in Champions è sceso in campo dall’inizio ma ha evidenziato una condizione alquanto deficitaria. Oggi, tre giorni dopo quella partita, Radja Nainggolan ha lavorato a parte e ciò significa che la sua presenza contro l’Atalanta, quantomeno ...

Infortunio Nainggolan - le ultime sul centrocampista nerazzurro in vista di Genoa e Barcellona : Infortunio Nainggolan – Il centrocampista nerazzurro prosegue il suo percorso di recupero dall’Infortunio subito in occasione del derby della Madonnina di una decina di giorni fa. Il belga è tornato a correre e ha manifestato dei miglioramenti, che però potrebbero non essere sufficienti a fargli spuntare una convocazione nel match di sabato contro il Genoa. Decisamente più facile e verosimile una sua presenza, nella lista dei ...