Display Huawei P30 Pro con notch? Scattano le prime ipotesi

Huawei P Smart 2019 : nuovo design e Display da 6 - 21 pollici : Da Huawei un nuovo Smartphone di fascia media dal look raffinato e con un ampio schermo dai bordi sottili

Huawei P30 Pro avrà un Display edge con notch - mentre Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A : Samsung potrebbe lanciare un nuovo Galaxy Tab A il prossimo anno, mentre Huawei avrebbe optato per un pannello AMOLED con bordi curvi per il suo P30 Pro.

Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma il foro nel Display : Huawei Nova 4 passa dal TENAA e conferma alcuni dei dettagli, foro nel display e tripla fotocamera compresi. La certificazione presso l'ente cinese anticipa di una settimana la presentazione ufficiale, prevista per il 17 dicembre.

Huawei Nova 4 protagonista di un video teaser mentre Vivo Nex S2 ci mostra il suo doppio Display : Nelle scorse ore è stato caricato in Rete un video teaser che ci permette di osservare per qualche secondo il display di Huawei Nova 4

Altre immagini per il presunto Huawei Nova 4 - con tripla fotocamera e foro nel Display : Ecco il presunto Huawei Nova 4 in nuove immagini che mostrano la tripla fotocamera posteriore e il tanto chiacchierato foro nel display. Esclusa, a quanto, pare, la presenza di un sensore di impronte integrato nel display.

Sostituito solo il Display verde su Huawei Mate 20 Pro o anche il telefono? Esperienze utenti non tutte positive : Il caso del display verde sul Huawei Mate 20 Pro continua a tenere banco. L'Italia, solo nell'immediato, sembrava non essere interessata dai casi di schermi difettati con aloni verdi per il top di gamma ma in un secondo momento non pochi acquirenti della penisola hanno pure fatto notare all'assistenza del brand l'anomalia riscontrata. Si sta provvedendo alla reale sostituzione dello smartphone o solo della componente che non funziona a ...

Samsung e Huawei - pronti i primi smartphone con Display forato : (Foto: Samsung, Huawei) Colpo di scena all’ultimo secondo nella corsa al primo smartphone con display forato. Dopo le indiscrezioni e l’annuncio di Huawei secondo il quale sembrava che il produttore cinese sarebbe stato il primo a portare sul mercato il primo telefono dotato di una soluzione simile, in queste ore Samsung ha diffuso un suo invito per un evento che precede di appena una settimana quello fissato da Huawei. (Foto: ...

Fori nei Display per tutti con Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 : Samsung Galaxy A8s sarà il primo smartphone dotato di foro nel display e sarà accompagnato a breve distanza da Huawei Nova 4: ecco le date in cui saranno presentati ufficialmente.

Attenti a quei due : Samsung Galaxy A8s e Huawei Nova 4 con fotocamera nel Display a giorni : Una piccola grande rivoluzione di fine 2018 quella del Samsung Galaxy A8s e del Huawei Nova 4: entrambi i device sono in procinto di essere lanciati e poteranno con loro l'inNovazione più chiacchierata del momento, ossia la fotocamera inserita nel display. Doveva essere una feature destinata ai top di gamma, come nel caso Samsung per il prossimo Galaxy S10 e S10 Plus). Invece, il passo in avanti tecnologico parte da due device di fascia media ...

Huawei Enjoy 9 in arrivo con un Display da 6 - 26 pollici con notch e 4 GB di RAM : A distanza di diverse settimane dal lancio di Huawei Enjoy 9 Plus, in Rete sono apparse le prime immagini e caratteristiche della versione "normale"

Huawei Nova 4 : si mostra al pubblico il primo smartphone con foro nel Display : In ambito mobile, sono state molteplici le inNovazioni introdotte dai principali produttori sui propri dispositivi, soprattutto sul fronte del design che caratterizza l’aspetto degli smartphone. Se una delle ultime mode riguarda l’integrazione di un numero di sempre maggiore di sensori per la fotocamera, negli ultimi anni sono stati principalmente due gli aspetti che sono stati condivisi da un gran numero di terminali. Il primo ...

Huawei Nova 4 : il primo smartphone con Display bucato : Dal colosso cinese arriva un inNovativo cellulare con schermo dotato di un particolare foro dedicato alla fotocamera...

Huawei Nova 4 con un foro nel Display mostrato in una presunta immagine reale : Anche Huawei potrebbe utilizzare un display con un piccolo foro per il suo nuovissimo Nova 4, mostrato in anteprima in Cina.

Huawei e Samsung - corsa al primo smartphone con Display Infinity-O : Huawei e Samsung e la corsa al primo dispositivo con Display Infinity O. Dopo aver presentato i nuovi Display Infinity conferenza per sviluppatori Samsung si prepara a presentare il primo smartphone con il foro per la fotocamera sullo schermo. L’azienda cinese Huawei pare stia lavorando ad uno smartphone con Display simile, chi arriverà prima? Huawei e Samsung e gli smartphone all Display Samsung alcuni mesi fa ha annunciato un cambio di ...