Superbike | in pista di corsa con Pirovano | appuntamento con Run4Piro

F1 - Hamilton in pista a Jerez con una Superbike : Jerez - Dal suo profilo Twitter Lewis Hamilton ha confermato le indiscrezioni degli ultimi giorni. Il cinque volte campione del mondo di Formula 1 durante il week end appena passato è sceso in pista a Jerez per dei test privati in cui una folta schiera di amatori ha avuto l'opportunità di provare il brivido della pista . Del ...

Superbike - la Ducati in pista ad Aragon per due giorni di prove : positive le impressioni di Davies : Davies ha focalizzato il proprio lavoro sulla presa di confidenza con la nuova moto, affinando progressivamente l’ergonomia in funzione del suo stile di guida e corporatura A meno di tre settimane dalla chiusura del campionato, il team Aruba.it Racing – Ducati ha dato ufficialmente il via alla propria campagna per il 2019 ad Aragon (Spagna), dove è sceso in pista per il primo di due giorni di prove con Chaz Davies. Il test ha ...