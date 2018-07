Dieta | no ai cibi salati | fanno ingrassare ed invecchiare

Dieta - non serve misurare i cibi e contare le calorie : come modulare le porzioni in estate : Cosa significa modulare la Dieta? A chi ancora non conosce Dieta GIFT consiglierei di approfondire l’argomento sul mio sito, chi invece già la conosce potrà capire di cosa parlo. come spiego sempre nella mia...

La Dieta dell'estate : i 15 cibi che non devono mancare sulla tavola : Per una dieta ricca ed equilibrata è bene approfittare dei cibi di stagione: ecco quindi i quindici must have dell'estate che vi daranno tutte le sostanze nutritive e sane di cui avrete bisogno. Primo tra tutti, riporta corriere.it, il basilico. E' un ottimo antiossidante ed è ricco di proprietà nut

Dieta contro la colite : cibi ammessi e proibiti : La colite è una patologia molto frequente che colpisce il tratto intestinale e che può essere curata – anche – attraverso la Dieta. Sono tanti i fattori che si nascondono dietro il colon irritabile, da uno squilibrio della flora batterica allo stress, in ogni caso comunque sia è fondamentale inserire nel proprio regime alimentare dei cibi ed eliminarne degli altri che potrebbero peggiorare la situazione. Soprattutto quando la ...

Il Boss delle torte quasi irriconoscibile : l'incredibile trasformazione dopo la Dieta : Una trasformazione radicale che lo ha reso quasi irriconoscibile: Buddy Valastro ha perso parecchi chili e oggi si mostra sorridente accanto alla sua splendida moglie. Il celebre pasticcere italo ...

La Dieta salva-gengive : i cibi contro le infiammazioni : L’igiene orale è importante per la salute della bocca, ma anche per quelle di tutto il corpo. Per avere gengive sane basta seguire una dieta ad hoc, scegliendo i cibi che alleviano le infiammazioni. Lo svela uno studio scientifico presentato ad Amsterdam nel corso di Europerio 9, il congresso mondiale organizzato dalla Federazione Europea di Parodontologia. Lo studio, realizzato nel Centro di Medicina dentale presso l’università di ...

Coldiretti - la Dieta della maturità : cibi promossi e bocciati : Gli esami di maturità si avvicinano ed è arrivato il momento di affrontare quest’ultima prova anche a tavola, seguendo la dieta giusta. Esistono infatti alcuni alimenti che possono aiutare gli studenti e altri che invece si rivelano deleteri per lo studio, soprattutto ora che fa più caldo. Primo fra tutti – come svela Coldiretti – il caffè che spesso viene utilizzato dai ragazzi per mantenere la concentrazione durante le lunghe ...

Tumore alla prostata - la Dieta che può salvare gli uomini : i tre cibi da mangiare in abbondanza : Una dieta ad hoc per gli uomini: anche così si può prevenire il Tumore alla prostata, una della patologie più diffuse tra i maschi sopra i 50 anni. Secondo uno studio di Harvard citato dal Corriere della Sera, consumare salsa di pomodoro da 2 a 4 volte alla settimana riduce del 35% il pericolo di sv

Dieta - dimagrire con i cibi che attivano le sirtuine : ecco quali : Introdurre alcuni alimenti nella Dieta che attivano le sirtuine può aiutare a dimagrire velocemente. ecco quali sono.

Dieta dello sport/ I cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento : Dieta dello sport, i cibi consigliati da mangiare prima e dopo l'allenamento: sempre più italiani non seguirebbero l'alimentazione corretta soprattutto quando sono sotto sforzo fisico.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 12:38:00 GMT)

Dieta della maturità : i cibi che aumentano la concentrazione : La maturità è alle porte e anche la Dieta gioca un ruolo fondamentale per affrontare al meglio l’esame, grazie ai cibi che aumentano la concentrazione. Durante le lunghe ore sui libri infatti i maturandi hanno bisogno di particolari sostanze nutritive per migliorare la memoria e apprendere al meglio. Per prima cosa è importante non saltare la colazione, per evitare stanchezza e debolezza durante lo studio. Mettete a tavola frutta fresca, ...