Biccy.it - Mentana fa scoppiare una polemica sulla vittoria a Sanremo

Mettere d’accordo tutti al Festival diè impossibile e come prevedibile anche quest’anno la classifica finale e lahanno alzato il solito polverone sui social. Su Twitter, Instagram e Facebook molti hanno apprezzato il trionfo di Olly, qualcuno ha gridato allo scandalo per il sesto posto di Giorgia e altri hanno tirato in ballo la manager del vincitore, Marta Donà, che ha molto fiuto e competenza, visto che è la stessa di Mengoni, Angelina Mango ed è stata quella dei Maneskin. Tra quelli che hanno fatto il nome della Donà c’è anche Enrico, il direttore del TG La7. Il giornalista ha solo sottolineato come alcuni tra gli ultimi vincitori diabbiano la stessa manager ed ha fatto un post più stranocoincidenza del numero assegnato ad Olly, che è lo stesso che aveva Angelina.