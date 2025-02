Notizie.com - Maltempo, ore di paura sull’isola d’Elba: persone salvate in extremis dall’acqua. Dove si sta spostando ora il temporale

Salvataggi inbloccate dal fango, scuole e pizzerie minacciate. È l’allarmante situazione che si sta vivendo in queste ore all’isola, al largo della Toscana., ore diinsi staora il(ANSA FOTO) – Notizie.comIlha colpito l’area con 65 millimetri di pioggia che sono caduti in brevissimo tempo. La protezione civile e i vigili del fuoco sono al lavoro per assistere la popolazione colpita dal nubifragio.Temporali sono stati registrati anche sulle province di Lucca, Pistoia, Prato, parte di Firenze, Grosseto e Siena. “Massima attenzione e prudenza”, ha avvertito il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Nel Comune isolano di Portoferraio 3rimaste bloccatein innalzamento sono statetre