Traffico Roma del 31-01-2025 ore 20 | 30

LuceverdeBuonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani lunghe code per incidente sulla tangenziale est tra la Nomentana e lo svincolo A24 verso San Giovanni sulle Urbano della A24 code da via Fiorentini alla tangenziale est nulla da segnalare sulle altre strade ed autostrade della capitale proseguono i lavori di potatura in viale delle Fornaci che modifica la viabilità in base alla avanzamento dei lavori e quindi prestare attenzione alla segnaletica termine interventi previsto per il prossimo 7 febbraio questa notte dalle 22 è chiusa per la complanare della tangenziale est altezza svincolo per La via Salaria direzione San Giovanni la riapertura domattina alle 6 maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it ed è tutto Grazie per l'attenzione o servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale