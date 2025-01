Liberoquotidiano.it - Amadeus, l'ultimo rovinoso flop di Chissà chi è: la disastrosa ultima puntata. E De Martino...

Stefano Debatte ancora una volta. O meglio, l'ex direttore artistico del Festival di Sanremo - ora passato nelle mani di Carlo Conti - non riesce ancora a ingranare. Da quando è passato al Nove ed salito alla guida dichi è, non è riuscito a superare la soglia del 3% di share. Ieri, giovedì 30 gennaio, il suo programma ha registrato un dato molto negativo: 2,1% di ascolti e solo 389mila spettatori. E il suo programma era pure in prima serata. Il suo principale competitor Stefano De- con il successo di Affari Tuoi - sta registrando ogni sera dei successi clamorosi. Il dato sugli ascolti è clamoroso: 29,14% di share e ben 6,4 milioni di spettatori. "Spiace sinceramente per Ama, meno per i suoi adulatori che l'hanno consigliato male", ha commentato l'account Cinguetterai su X.