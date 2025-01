Liberoquotidiano.it - Aveva bruciato il Corano, ammazzato in diretta a colpi di pistola: le immagini sconvolgono il mondo | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un brutale omicidio sconvolge la Svezia, un tempo presentata come modello socialdemocratico di convivenza e integrazione. Salwan Momika, 38 anni, rifugiato iracheno noto per averpubblicamente ilnel 2023, è stato ucciso adi arma da fuoco nel suo appartamento a Sodertalje mentre stava facendo unasui suoi profili social. La polizia ha arrestato cinque persone, tutte sospettate di omicidio. Momikaattirato l'attenzione internazionale il 28 giugno 2023, quando bruciò una copia deldavanti alla principale moschea di Stoccolma che suscitarono proteste in vari Paesi musulmani. Le sue azioni provocarono una crisi diplomatica per la Svezia durante il processo di adesione alla Nato e aumentarono il livello di minaccia terroristica. Recentemente, Momika era sotto processo per "istigazione contro un gruppo etnico o nazionale" a causa dei suoi atti di profanazione del