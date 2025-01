Sport.periodicodaily.com - Atalanta vs Torino: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I bergamaschi vogliono continuare ad inseguire il sogno scudetto, mentre i granata puntano a collocolarsi nella parte sinistra della classifica.vssi giocherà sabato 1 febbraio 2025 alle ore 18 presso il Gewiss Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRELa Dea si presenta a questa sfida da terza forza del campionato con 44 punti, a sette lunghezze dal Napoli capolista. La squadra di Gasperini è tornata al successo contro il Como nell’ultima uscita dopo quattro gare senza vittorie, tornando ancora in corsa per il titolo. Adesso però non sono ammessi passi falsi.Superando il Cagliari tra le mura amiche, i granata hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava da cinque turni.