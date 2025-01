Spazionapoli.it - Scudetto Napoli, l’incredibile sentenza di Behrami: “Se è primo in questa data, Conte lo vincerà” – VIDEO

Ultimissime– Arrivadi Valonsul possibiledegli azzurri: in caso diposto in una determinata, per lui sarà vittoria Per le ultimissime, arriva una clamorosadi Valonnel corso del podcast di DAZN Step On Football. Durante la puntata anin onda nella serata di ieri, al termine della 22a giornata di Serie A, si è parlato anche delposto degli azzurri, che hanno battuto anche la Juventus sabato scorso. Un successo ha ha permesso alla squadra di mantenere ilposto, con l’Inter ancora a -3 e con una partita in meno.Mancano 16 giornate alla fine del campionato e per ilsaranno 16 finali. Il calendario presenta ancora diverse insidie, specialmente da qui fino a marzo. Una fase cruciale del percorso dei partenopei verso una clamorosa vittoria dello, parola che lo stesso Valonha citato nel corso del suo intervento durante la puntata di ieri del vodcast.