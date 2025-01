Superguidatv.it - Grande Fratello, Maria Teresa Ruta è una nuova concorrente | Video Mediaset

E’ tempo di ritorni alconche torna nella casa di Cinecittà cometorna alcometorna nella casa delpiù carica che mai pronta ad unavventura. A distanza di diversi anni dalla prima partecipazione al GF VIP,ha accettato l’invito di Alfonso Signorini a tornare in gara come.Appena entrata nella casa comunica ai concorrenti: “dopo sei mesi ho sclerato e non c’era verso di sorreggermi. Nonostante fossimo un gruppo molto affiatato, voi non siete molto affiatati, quindi vorrei essere qui di supporto che se qualcuno ha bisogno di sclerare può venire da me. Per il resto sono pronta a fare qualsiasi cosa”. Ad accoglierla a braccia aperte c’è Stefania Orlando che aveva condiviso con lei l’esperienza del GF VIP 5.