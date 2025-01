Sport.quotidiano.net - La Pallavolo Grosseto ci prova ma poi cede. Il Tomei Livorno è davvero troppo forte

VOLLEYQuattordicesima sconfitta per laLuca Consani che3-0 in casa contro ilnel turno di serie D femminile: 14-25, 21-25, 19-25. Ancora un ko per la giovane formazione (composta da under 16) degli allenatori Elisabetta Alberti e Federica Brizzi che hanno sostituito Rossano Rossi. Escluso il primo set, perso con 11 punti di differenza, le grossetane hanno comunque dato del filo da torcere alle avversarie. Livornesi quinte in classifica e con qualità decisamente superiori alle maremmane. L’avvio di gara non è dei migliori per il Luca Consani, che si è fatta sorprendere dalle azioni offensiva della squadra livornese. Pronti via esi porta sul 15-8, mettendo sotto pressione le grossetane che cedono facilmente la prima frazione. Nel secondo set le grossetane hanno miglirato alcuni fondamentali, giocando decisamente meglio e affrontando positivamente il set.