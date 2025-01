Naufragio in area Sar Malta due morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.15inSar Maltese, a 53 miglia nautiche da Lampedusa. Due i cadaveri recuperati, secondo quanto accertato dalla Guardia Costiera dopo aver raggiunto la zona del. Soccorsi dalla nave Ong Sea Punk 15 naufraghi, tre dei quali sono in gravi condizioni. Sarebbero partiti in 21, a detta dei naufraghi,ci sarebbero quindi 3 dispersi. In corso un'evacuazione medica con un elicottero maltese, mentre la motovedetta della Guardia Costiera italiana provvederà al trasbordo dei superstiti e delle due salme.