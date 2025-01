Ilrestodelcarlino.it - Ladri messi in fuga in via Burrone a Colli

scatenati adel Tronto, cercano di entrare da una finestra di un appartamento, ma vengono scoperti ein. Sventato furto due giorni fa. L’episodio è avvenuto in via, nella parte bassa del paese. Grazie all’allarme dei cittadini, che stanno cercando di controllare il territorio, isono statiin. I vicini di casa, quando si sono accorti dei rumori provenienti dall’appartamento, hanno lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti prontamente i carabinieri, che indagano. Iquando si sono visti scoperti hanno preferito la, sono fuggiti via a mani vuote, facendo perdere le loro tracce. Sull’episodio indagano i carabinieri di Castel di Lama competenti per territorio. Il tentato furto si aggiunge ai due colpia segno negli ultimi giorni, che stanno creando allarme e preoccupazione fra i residenti.