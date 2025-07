PC DSAdvance 1.4 | Tutte le Novità per Emulare Controller su PC

Scopri le ultime novità di PC DSAdvance 1.4, l’innovativo software che trasforma il modo di giocare su PC. Con un’emulazione avanzata per controller come Sony DualSense, DualShock 4, Nintendo Pro Controller e Joy-Con, ora puoi goderti i tuoi titoli preferiti con la massima compatibilità e funzionalità. La versione 1.4 introduce nuove caratteristiche, miglioramenti e correzioni di bug, elevando l’esperienza di gioco a nuovi livelli. Novità in DSAdvance 1.4: aggiunta la…

DSAdvance 1.4 è l’ultima versione del software che offre un’emulazione avanzata per controller come Sony DualSense, DualShock 4, Nintendo Pro Controller e Joy-Con, trasformandoli in controller Xbox compatibili con i giochi PC. Con nuove funzionalità e correzioni di bug, questa versione migliora l’esperienza di gioco con supporto al giroscopio, modalità di guida, emulazione mousetastiera e molto altro. Novità in DSAdvance 1.4. Aggiunta la modalità “single-press” per l’auto-press degli stick (premere una sola volta invece che in continuo). La modalità invertita è stata rimossa. Disabilitato l’auto-press degli stick in modalità guida per evitare conflitti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net