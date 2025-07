Università i posti letto salgono a 4.117

L’offerta di alloggi per gli studenti dell’Emilia-Romagna si amplia, con oltre 4.117 posti letto Er.go disponibili per il 2025-2026. Un incremento significativo che testimonia l’impegno delle università e della regione nel garantire un ambiente accogliente e accessibile agli studenti. Dai campus di Bologna alle città di Rimini e Ravenna, questa crescita rappresenta un’opportunità concreta per vivere l’esperienza universitaria in modo più sereno e stimolante. Scopri come questa rinnovata disponibilità possa migliorare il tuo percorso accademico.

Salgono a oltre 4.117 i posti letto Er.go disponibili per l’anno accademico 2025-2026, suddivisi nelle strutture delle università dell’Emilia-Romagna. Per quanto riguarda l’università di Bologna e le sue rispettive sedi: quasi 2mila posti letto Er.go sono a Bologna (1.838), 4 a Ozzano dell’Emilia, 122 nella sede di Cesena e 209 a Forlì. Poi a Ravenna sono disponibili 55 posti letto e 100 a Rimini. Questo è uno dei contenuti del piano regionale per il diritto allo studio universitario "per aiutare le studentesse e gli studenti che vogliono costruire in regione il proprio futuro", come assicura Giovanni Paglia, assessore regionale alle Politiche abitative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Università, i posti letto salgono a 4.117

