Dazi il presidente Nomisma | L’accordo è possibile Contro-tariffe? Sbagliate

Nel cuore di Bologna, il 8 luglio 2025, Paolo De Castro, presidente di Nomisma e figura di spicco nel panorama politico ed agricolo, si mostra moderatamente ottimista sui recenti sviluppi dei dazi. La sua fiducia nasce dall’osservazione diretta degli eventi internazionali, come il Summer Fancy Food di New York, dove si discute di possibili soluzioni contro tariffe sbagliate. Ma quali scenari si delineano all’orizzonte?

Bologna, 8 luglio 2025 – Sul tema dazi Paolo De Castro (foto), presidente di Nomisma, giĂ ministro dell'Agricoltura ed europarlamentare di lungo corso, è moderatamente ottimista. La tranquillitĂ , specifica, gli deriva dall'osservazione diretta. "Non molti giorni fa eravamo al Summer Fancy Food di New York, la piĂą grande fiera agroalimentare americana, e si era sparsa la voce che la soluzione britannica dei dazi al 10%, alla fine sarĂ anche la nostra". E sarĂ bene. Altrimenti sono guai. "Sono guai comunque, chiariamo. Ci sono comparti che anche col 10% soffriranno. Penso ai formaggi, che giĂ pagano un dazio specifico, e a cui il 10% si sommerebbe".

