Beffa Inter il calciatore ha un altro accordo in Serie A

L’estate si anima di sorprese nel calcio italiano: il sogno di vedere questo talento con la maglia dell’Inter potrebbe svanire, grazie all’inserimento di un’altra big di Serie A. Sembrava ormai cosa fatta, ma ora le carte in tavola sono completamente rivoluzionate, lasciando tifosi e addetti ai lavori in trepidante attesa di scoprire quale sarà la destinazione finale del calciatore più ambito della stagione. E, chissà, forse questa beffa potrebbe cambiare le sorti del mercato in modo inaspettato...

Il calciatore sembrava destinato a vestire la maglia dell'Inter a partire da questa stagione, ma invece così non sarà. Stando alle ultime notizie, infatti, un'altra grande di Serie A si sarebbe inserita nella corsa al ragazzo, attirando l'attenzione di quest'ultimo più di quanto si potesse effettivamente immaginare. Al momento l'Inter resta la squadra favorita, ma la carte in tavola potrebbero essere state clamorosamente stravolte, anche perché lato calciatore ci sarebbe stata apertura totale anche a quest'altra soluzione, tanto ambiziosa ed intrigante quanto quella nerazzurra.

In questa notizia si parla di: inter - calciatore - serie - beffa

