Politiche abitative Gestione edilizia pubblica patto tra Comune e Acer

In un momento di rinnovata collaborazione, il Cda di Acer ha approvato una convenzione che rafforza la gestione dell'edilizia pubblica nel territorio ferrarese. Questo accordo, frutto di una partnership tra Comune e Azienda Casa, testimonia la fiducia riposta nei servizi offerti e apre nuove prospettive di sviluppo per il patrimonio residenziale pubblico. La collaborazione tra enti si rafforza, consolidando un modello di gestione condivisa e sostenibile per il bene della comunità .

Il Cda di Acer ha approvato la convenzione di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con il Comune. Questa convenzione fa seguito alle altre già approvate nei mesi scorsi con alcuni Comuni della Provincia. Un segnale quindi di "rinnovata fiducia" dei Comuni ferraresi verso la propria Azienda Casa, di cui sono soci. La nuova convenzione, della durata di 5 anni, rinnovabile per altri 5, ha la natura dell'accordo cooperativo tra enti, quindi poggia su una sinergica convergenza tra enti nello svolgimento di compiti e attività di comune interesse, stante la concorrente missione di servizio pubblico sociale perseguito.

