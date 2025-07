Grandine sui vigneti perso fra il 20 e il 30 per cento della produzione

La violenta grandinata che ha colpito i vigneti toscani tra il 20 e il 30 ottobre ha causato danni ingenti, con perdite che si aggirano intorno al 30%. Gli agricoltori, impotenti di fronte alla furia della natura, hanno visto le loro speranze di una buona vendemmia sgretolarsi nel giro di pochi minuti. Un episodio drammatico che mette in discussione la resilience del settore e richiede interventi immediati per il futuro.

FIRENZE – Gravi danno all'agricoltura dopo i due giorni di ondata di maltempo in regione. Gli operatori non hanno potuto fare altro che guardare impotenti la grandine abbattersi con violenza sulle loro vigne nel momento cruciale dell'invaiatura. Sono stati minuti interminabili di pioggia tagliente, forti raffiche di vento e lampi quelli che hanno flagellato molte zone della Toscana. La cella temporalesca che ha attraversato domenica pomeriggio la regione ha lasciato dietro di se danni, sgomento e paur a. La situazione più drammatica si registra tra la Val d'Elsa, in particolare i comuni di Certaldo e Castelfiorentino ed il Chianti – Greve soprattutto a San Gimignano, ma anche nel volterrano.