Il pressing sulla tregua a Gaza il nucleare iraniano il futuro dei palestinesi | di cosa hanno discusso Netanyahu e Trump

Questa notte a Washington, il blindatissimo incontro tra il presidente degli USA Donald Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affrontato temi caldi come il pressing sulla tregua a Gaza, il nucleare iraniano e il futuro dei palestinesi. Durante la cena ufficiale alla Casa Bianca, Netanyahu ha annunciato di aver candidato Trump al Premio Nobel per la Pace, celebrando le recenti operazioni militari congiunte contro le installazioni nucleari iraniane, definite da entrambi come un passo decisivo verso la stabilità e la sicurezza regionale.

