Dai giornalisti una ‘pergamena al merito’ per il pm di Prato Luca Tescaroli

In un gesto di riconoscimento e gratitudine, l’Associazione Stampa Toscana ha premiato il procuratore Luca Tescaroli con una pergamena al merito. Durante l’assemblea annuale a Palazzo Strozzi Sacrati, è stato valorizzato il suo impegno nel tutelare il diritto dei cittadini all’informazione e nel affrontare con tempestività la difficile emergenza criminale a Prato. Una testimonianza di dedizione e responsabilità che rafforza il ruolo fondamentale della stampa e della giustizia nella nostra società.

FIRENZE – L’Associazione Stampa Toscana, sindacato dei giornalisti, ha consegnato ieri (7 luglio) nel corso della sua assemblea annuale ospitata a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione, una ’ pergamena al merito’ al procuratore della Repubblica di Prato Luca Tescaroli, “che ha pienamente e tempestivamente rispettato la legge e il diritto dei cittadini ad essere informati nella situazione di vera emergenza criminalità che in questi mesi ha avvolto in maniera preoccupante la provincia pratese e larga parte della Toscana”. Un riconoscimento condiviso anche dal presidente della Toscana Eugenio Giani. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

