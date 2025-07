La figurina della memoria | Sono pezzi da collezione

La figurina della memoria rappresenta più di un semplice pezzo da collezione: è un simbolo vivo e potente che rende omaggio ai martiri di Reggio Emilia. Anche se non tutti sono reggiani, questa figurina incarna l'importanza di ricordare e celebrare un evento cruciale nella storia italiana, come il luglio 1960. Per il 65° anniversario della commemorazione dei Martiri del 7 luglio, continuiamo a preservare e condividere questo patrimonio di memoria e identità.

Una figurina della memoria per i morti di Reggio Emilia, che parla anche a chi reggiano non è, come Tommaso Cerusici, responsabile Archivio storico della Cgil, ma coglie nel "luglio 1960 un elemento identitario della propria coscienza politica e sindacale, e un evento fondamentale della storia italiana, che visti i chiari di luna di questa fase diventa ancora più importante ricordare". Per il 65° della commemorazione dei Martiri del 7 Luglio, Cgil Reggio insieme ad associazione Figurine Forever di Bologna ha presentato ieri, giorno dell’anniversario, una figurina speciale in onore dei cinque caduti per il lavoro e la democrazia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La figurina della memoria: "Sono pezzi da collezione"

In questa notizia si parla di: figurina - memoria - sono - pezzi

’ “Sì, sono una cantastorie” Maria Jole Serreli, reduce da n’Tramenti, racconta le sue performance “Provo a far emergere ciò che è difficile esprimere” Si definisce una “cantastorie”, Mari Vai su Facebook

La figurina della memoria: Sono pezzi da collezione; Alberto Lunghini racconta Aldro: Così ho disegnato la sua figurina e che emozione le parole di papà Lino; Allegra, il ct delle figurine: «Le bustine? Sono le uniche che dribblano la crisi».

La figurina della memoria: "Sono pezzi da collezione" - Una tiratura di 650 pezzi, distribuiti gratuitamente durante le celebrazioni. Come scrive ilrestodelcarlino.it

"Una mostra di figurine per ricordare Pablito" - la Nazione - La proposta di uno dei maggiori collezionisti del mondo al Comune. Segnala lanazione.it