Tuttosport – Vlahovic straordinario E la risposta sull’addio Juve è una lezione di stile

Nel mondo del calcio, le notizie si susseguono veloci e spesso sorprendenti. La recente intervista di Tuttosport svela dettagli importanti sul ruolo di Modric e l'incontro con la proprietà, offrendo uno sguardo esclusivo sulle strategie future. Tra conferme e nuove prospettive, la scena calcistica italiana si prepara a un’estate ricca di emozioni e colpi di scena. Scopriamo insieme come queste novità plasmeranno il nostro cammino verso la prossima stagione.

2025-07-07 14:02:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Il ruolo di Modric e l’incontro con la proprietà. “ Modric è un giocatore straordinario, non c’è bisogno di presentazioni. C’è Ricci, poi Loftus-Cheeck credo sia importante, poi c’è Fofana, Musah, Bondo. Sicuramente giocheremo a tre a centrocampo, poi a seconda delle caratteristiche cercherò di metterli in campo e farli rendere al meglio. Che società ho trovato? Chiarezza nei ruoli, l’arrivo di Tare è un valore aggiunto.Tutto il blocco, fino ai magazzinieri e fisioterapisti, dovrà essere unico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – “Vlahovic straordinario”. E la risposta sull’addio Juve è una lezione di stile

In questa notizia si parla di: tuttosport - straordinario - vlahovic - risposta

? #Allegri: "Vlahovic straordinario". E la risposta sull'addio Juve è una lezione di stile Vai su X

ALLEGRI SU VLAHOVIC Massimiliano #Allegri si ripresenta al #Milan e risponde anche all'attesa domanda su Dusan #Vlahovic: "È un ragazzo straordinario, ma è un giocatore della #Juventus. Per quanto riguarda il mercato, le uscite sono state condivis Vai su Facebook

Allegri: Vlahovic straordinario. E la risposta sull'addio Juve è una lezione di stile; Vlahovic, testa a testa con Lucumì e rissa sfiorata: intervengono Yildiz e Thuram; Milan-Juve, la formazione ufficiale di Thiago Motta.

Allegri: "Vlahovic straordinario". E la risposta sull'addio Juve è una lezione di stile - Il neo allenatore del Milan si è presentato in conferenza stampa, toccando diversi temi: "il calcio è difficile", la differenza reti e l'eccezione Sarri, la battuta sul catenaccio e le ambizioni ... Secondo tuttosport.com

Vaciago su Tuttosport : "Vlahovic ha talento, ma riesce a esprimerlo? Non è colpa di Allegri" - TUTTOmercatoWEB.com - Quindici mesi fa la Juventus navigava in un mare completamente diverso da quello in burrasca in cui si ritrova oggi. Lo riporta tuttomercatoweb.com