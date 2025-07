fratello e sorella ladri seriali presi col bottino

Due fratelli rumeni, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dopo aver messo a segno una serie di furti con prelievi fraudolenti. Recentemente beccati in flagranza nel parcheggio dell’Esselunga di Casalecchio, avevano già sottratto 1.300 euro usando il bancomat appena rubato. La loro escalation criminale, fatta di furti e falsificazioni, rischia di complicare ulteriormente la loro posizione giudiziaria.

Avevano già prelevato 1.300 euro usando il bancomat appena rubato a una donna nel parcheggio sotterraneo dell’Esselunga di Casalecchio i due fratelli rumeni arrestati quattro giorni fa in flagranza di reato dalla polizia di Bologna per il reato di furto aggravato in concorso e falsificazione di strumenti di pagamento. Si tratta di un uomo e una donna, rispettivamente di 28 e 38 anni, pluripregiudicati e con precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, come ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito, furto aggravato. A questo si aggiunge un avviso orale emesso dal questore di Modena nei confronti della donna che anche stavolta ha avuto un ruolo attivo nel furto di una borsa appoggiata temporaneamente a terra da una 79enne che stava caricando sulla sua auto la spesa appena effettuata al supermercato del quartiere Meridiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it