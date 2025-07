La corazzata Potemkin in versione restaurata musicata dal vivo

Celebrando il suo centenario, il capolavoro di Sergej Ejzenštejn, "La corazzata Potëmkin", torna sul grande schermo in una veste speciale: versione restaurata e accompagnato da un'orchestra dal vivo. Questa imperdibile serata, organizzata da Brescia Musei e Comune di Brescia, si svolgerà alle 21,30 nel suggestivo Parco delle sculture del Museo di Santa Giulia, per un’immersione totale nell’arte cinematografica e musicale. Un’esperienza che unisce passato e presente, lasciando il pubblico senza fiato.

Un classico del cinema in chiave musicale. Fondazione Brescia Musei e Comune di Brescia propongono, per questa sera alle 21,30, al Viridarium, il Parco delle sculture del Museo di Santa Giulia, una speciale proiezione del film La corazzata Potëmkin di Sergej Mikhailovich Ejzenštejn, in versione restaurata, musicata dal vivo, in occasione del 100 anni. L’iniziativa rientra all’interno della rassegna estiva L’Eden d’estate 2025. Considerato uno dei capolavori più noti della storia del cinema, il film racconta l’episodio della rivolta dei marinai della nave da battaglia Potëmkin e della conseguente tragica strage a Odessa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La corazzata Potemkin in versione restaurata musicata dal vivo

