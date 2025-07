Un lupo nella zona dell’ospedale Avvistato si è poi dileguato | Evitate di dargli del cibo

Un avvistamento sorprendente scuote la tranquillità della zona ospedaliera: un giovane lupo, presumibilmente smarrito, è stato segnalato nei pressi dell’ospedale ‘Santa Maria delle Croci’. L’animale si aggirava nel parcheggio tra l’ospedale e il Centro di medicina e prevenzione, dileguandosi rapidamente. È fondamentale evitare di offrirgli cibo e mantenere la calma per garantire la sicurezza di tutti. La vicenda resta sotto stretta monitoraggio, ricordando che…

La segnalazione è arrivata alla polizia provinciale da alcuni operatori sanitari alle 7 di ieri mattina: "c’è un lupo (o presunto tale), che si aggira nel parcheggio tra l’ospedale ’Santa Maria delle Croci’ e il Cmp, il Centro di medicina e prevenzione". Da quel momento sono partite le (vane) ricerche per trovare l’animale ed evitare - visto il comprensibile spaesamento - che venisse investito. "Si tratta di un giovane lupo, presumibilmente maschio – precisa Lorenza Mazzotti, comandante della polizia provinciale (contattata in tarda mattinata, ndr) –. Sul posto abbiamo due pattuglie". La prima cosa che Mazzotti precisa, visti gli inutili allarmismi che spesso la presenza del lupo provoca, "è che non ha effettuato predazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un lupo nella zona dell’ospedale. Avvistato, si è poi dileguato: "Evitate di dargli del cibo"

In questa notizia si parla di: lupo - ospedale - zona - avvistato

