Gualtieri influencer bocciato dai romani | gradimento sottoterra

Gualtieri, il sindaco “influencer” che prometteva di conquistare i cuori dei romani con un tocco di modernità, si trova invece in profonda crisi di popolarità. La sua immagine sui social non decolla e i cittadini continuano a bocciare il suo operato, relegandolo all’89esimo posto nella classifica di gradimento del Sole 24 Ore. Una sconfitta che mette in discussione il suo ruolo di leader e la fiducia dei romani.

“Gualtieri che indica cose” – come il titolo della simpatica pagina satirica dedicata sui social al sindaco Pd della Capitale – non premia: il primo cittadino in versione influencer non convince affatto i romani. Infatti l’ex ministro dell’Economia sprofonda all’89 esimo posto nella classifica di gradimento stilata dal Sole 24 Ore. Da quando è sindaco . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gualtieri “influencer” bocciato dai romani: gradimento sottoterra

In questa notizia si parla di: gualtieri - influencer - romani - gradimento

