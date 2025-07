Schlein a sorpresa a Monza | Serve un piano sociale europeo

Elly Schlein sorprende a Monza, portando con sé un messaggio forte: è ora di un piano sociale europeo che risollevi le sorti di un territorio in difficoltà. L’inaspettato ingresso al Teatro Binario 7 diventa un simbolo di impegno e speranza, mentre le sfide di una Brianza ferita richiedono risposte concrete e condivise. È il momento di agire: il futuro dell’Italia passa anche dal sostegno europeo.

Il colpo di scena arriva quando meno te lo aspetti. Sono le 10.30 circa, al Teatro Binario 7 di Monza, Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, fa il suo ingresso a sorpresa alla Giornata dell’Economia organizzata dal Pd lombardo. Un’apparizione non annunciata, ma fortemente simbolica: Monza, epicentro di un tessuto produttivo in difficoltà - con le crisi della STMicroelectronics e della Peg Perego che raccontano una Brianza ferita -, scelta come emblema di un Nord che fatica a ritrovare slancio. L’evento, articolato in quattro panel, ha ospitato nomi di primo piano del panorama politico ed economico: Mario Monti, Gianni Cuperlo, Giorgio Gori, Irene Tinagli, Andrea Orlando, il presidente di Confindustria Lombardia Giuseppe Pasini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it