Tributo ai Queen Indie e tante feste | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si accendono le luci su una serie di eventi imperdibili: dai vivaci tributi ai Queen con i Vipers a Grassobbio, alle emozionanti feste indie al Revel Summer Festival di Treviglio, senza dimenticare le celebrazioni alla Madonna della Castagna e le proiezioni di cinema all’aperto nelle suggestive location di Bergamo. Un ricco calendario di appuntamenti che trasformerà la serata in un’esperienza indimenticabile. Scopri cosa fare e vivi al massimo questa notte!

Il concerto dei Vipers – Tributo ai Queen a Grassobbio nella serata di apertura dell’edizione 2025 di “Amici in festa”, la festa Indie al Revel Summer Festival di Treviglio, la festa alla Madonna della Castagna, il cinema all’aperto all’Esterno Notte e all’Arena Santa Lucia a Bergamo, tante feste e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 8 luglio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino a domenica 14 settembre a Bergamo torna la “Festa della Madonna della Castagna ”. Un luogo dove mangiare bene e in compagnia, immersi nel verde dei boschi della città lontano dal caldo estivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tributo ai Queen, Indie e tante feste: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

