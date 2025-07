Gioco d’azzardo in Bergamasca 343 persone in cura contro la dipendenza

In provincia di Bergamo, 343 persone stanno affrontando la dipendenza da gioco d’azzardo, rappresentando solo lo 0,03% della popolazione locale. Un dato che, pur piccolo, evidenzia l’importanza di monitorare e intervenire su un fenomeno spesso silenzioso. Con un costo stimato di circa 1,1 milioni di euro, questa sfida coinvolge tutti i 243 comuni e richiede attenzione e azione condivisa. È fondamentale comprendere e supportare chi è colpito, perché solo così si può sperare di ridurre l’impatto di questa problematica.

Sono in totale 343 le persone in carico per la cura della dipendenza da gioco d’azzardo nella provincia di Bergamo: si tratta dello 0,03% della popolazione di tutti i paesi della provincia, di circa 1,1 milioni di euro. Il dato, come riporta Agipronews, prende in considerazione tutti i 243 comuni (in riferimento all’anno 2024) ed emerge dal venticinquesimo bollettino della “Data Room” di As.Tro, l’associazione degli operatori di gioco lecito, che ha elaborato i dati ufficiali forniti dall’Agenzia Tutela della Salute (Ats), che gestisce i Servizi per le Dipendenze (Ser.D.) nel territorio. L’iniziativa di As. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Gioco d’azzardo, in Bergamasca 343 persone in cura contro la dipendenza

