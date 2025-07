Tumori dei bambini | Terapia con le Car-T

Il Sant’Orsola di Bologna si conferma come punto di eccellenza nella lotta contro i tumori pediatrici, diventando il primo centro regionale a offrire la terapia CAR-T anche ai piccoli pazienti. Questa innovativa procedura, diretta dal professor Arcangelo Prete, promette di rivoluzionare le prospettive di cura per bambini affetti da tumori del sangue come leucemie e linfomi, portando speranza e nuove possibilità di guarigione. Un passo fondamentale per la medicina pediatrica italiana.

Il Sant’Orsola diventa centro di riferimento regionale per la somministrazione, anche ai bambini, della terapia Car-T (Chimeric antigen receptor T-cell) nell’Unità operativa complessa di Oncoematologia pediatrica, diretta dal professor Arcangelo Prete. Lo ha deliberato la Giunta regionale. Le cellule vengono utilizzate per la lotta contro tumori del sangue (linfoma degli adulti a grandi cellule B e leucemia linfoblastica acuta dei bambini e dei giovani adulti, mieloma multiplo, linfoma follicolare e mantellare, ma sono in corso sperimentazioni per estendere l’uso delle Car-T anche a tumori solidi e altre patologie) in pazienti che abbiano risposto negativamente ai trattamenti chemioterapici o ai trapianti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tumori dei bambini: "Terapia con le Car-T"

In questa notizia si parla di: bambini - tumori - terapia - regionale

Tumori: ecco come sostenere la raccolta fondi di Ageop per bambini e ragazzi - L’estate 2025 si apre con un messaggio di speranza e solidarietà: Ageop Ricerca odv lancia la sua campagna "Restami accanto dovunque andrai" per sostenere bambini e adolescenti affetti da tumore.

Tumori dei bambini: Terapia con le Car-T; Tumori del sangue, al Sant'Orsola al via le terapie Car-T anche per i pazienti pediatrici; Tumori del sangue dei bambini, al Sant’Orsola arriva la terapia con le Car-T: come funziona.

Tumori del sangue dei bambini, al Sant’Orsola arriva la terapia con le Car-T: come funziona - Il Policlinico diventa uno dei pochi centri italiani dove saranno somministrate le cellule, prelevate dal paziente stesso, e ‘addestrate’ a combattere la neoplasia ... Riporta msn.com

Il podio del 5 per mille in Toscana: dopo il Meyer ci sono Dynamo Camp e Att-Associazione Toscana Tumori - Seguono Dynamo Camp, realtà specializzata nella terapia ricreativa per bambini con patologie gravi (951. Secondo informazione.it