Martedì sera altri possibili temporali da mercoledì torna il sereno

Martedì 8 luglio, un fronte freddo nord-atlantico ha portato temporali e un calo delle temperature, sconvolgendo il nostro inizio settimana. Tuttavia, da mercoledì, l'aria più fresca in quota favorirà un graduale miglioramento del tempo, con il sereno che tornerà a prevalere dalla seconda metà della settimana grazie alla rimonta dell’anticiclone proveniente dalla Penisola Iberica. Preparatevi a vivere giornate sempre più soleggiate e piacevoli, nel segno di un’estate che si riconferma stabile e luminosa.

L’ingresso di un fronte freddo di origine nord-atlantica nella giornata di Lunedì ha determinato un brusco calo termico accompagnato da forti fenomeni temporaleschi. Da martedì 8 luglio l’ingresso in quota di aria più fresca da settentrione determinerà condizioni via via più stabili e dalla seconda metà della settimana una nuova rimonta dell’anticiclone dalla Penisola Iberica porterà ad un nuovo periodo di tempo stabile e soleggiato con valori in ripresa ma senza gli eccessi delle scorse settimane. Le previsioni a cura di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo. Martedì 8 luglio 2025 Tempo Previsto: Iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso salvo residua nuvolosità sui settori più orientali della regione; dal pomeriggio aumento dell’attività cumuliforme specie sui settori Alpini e Prealpini nord-orientali con possibili rovesci e temporali anche di moderata intensità su settore Orobico, Valle Camonica alta Valtellina e Gardesano, in possibile estensione ai vicini settori di medio-alta pianura di Bresciano, basso Gardesano e Mantovano nel corso della serata, fenomeni isolati e di breve durata a carattere prevalente di rovescio sui restanti settori della regione specie dal tardo pomeriggio ed in serata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Martedì sera altri possibili temporali, da mercoledì torna il sereno

In questa notizia si parla di: martedì - sera - possibili - temporali

Locali temporali almeno fino a martedì sera, poi vortice ciclonico e forti venti - Ecco le previsioni meteorologiche per Bergamo e provincia: dopo un inizio settimana con locali temporali, si prevede l'arrivo di un vortice ciclonico accompagnato da forti venti.

Attenzione! PREVISIONE METEO: tra il pomeriggio/sera di lunedì 07 luglio e le prime ore di martedì 8 transito di un secondo impulso perturbato, con probabili rovesci e temporali da sparsi a diffusi. Saranno possibili fenomeni di forte intensità (forti rovesci, Vai su Facebook

In piena nottata possibili temporali anche dalla Toscana a scendere verso sud lungo l’Appennino. Domani pomeriggio nuova forte instabilità sui monti del Nordest. Tra pomeriggio e sera possibili nuovamente forti temporali in pianura, stavolta anche fin sulle c Vai su X

Ancora allerta arancione per temporali forti e rischio grandine: Legnano chiude il parco Castello e i giardinetti; ALLERTA METEO TOSCANA – vigilanza aggiornata anche per domani 8 luglio – temporali forti, vento, mareggiate; Allerta Gialla per maltempo in Campania: temporali e rovesci previsti fino a martedì sera - Salernonotizie.it.