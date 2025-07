Incubo caldo in carcere presidio all’Arengario

L’estate porta con sé non solo il caldo, ma anche un crescente disagio nelle carceri italiane. Per denunciare questa drammatica realtà, gli avvocati delle Camere penali lombarde scenderanno in piazza il 17 luglio all’Arengario di Milano. Un’azione forte per sensibilizzare sull’insostenibile sovraffollamento e le condizioni disumane che vivono i detenuti, affinché si possa finalmente aprire un confronto serio e concreto sul sistema penitenziario del nostro Paese.

“R-Estate in cella: il tema caldo del carcere”. Per denunciare l’insostenibile situazione delle carceri italiane, in particolare di quelle della Lombardia, gli avvocati delle Camere penali del Distretto di Corte di Appello di Milano-Lombardia Occidentale (Camere penali di Busto Arsizio, Como-Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese) hanno organizzato per la mattina del 17 luglio a partire dalle 10 una manifestazione sotto i portici dell’Arengario di Monza. "In un contesto segnato da gravi condizioni di sovraffollamento, carenze strutturali e di personale, l’evento rappresenta un’occasione per accendere i riflettori su una realtà drammatica e trascurata - spiega il presidente della Camera penale di Monza, l’avvocato Marco Negrini -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incubo caldo in carcere, presidio all’Arengario

In questa notizia si parla di: carcere - caldo - arengario - incubo

Emergenza caldo in carcere, la denuncia della Garante dei detenuti: “In cella non si respira, servono ore d’aria” - L'emergenza caldo nelle carceri italiane mette a dura prova la salute e la dignità dei detenuti. Luisa Ravagnani, Garante dei detenuti di Brescia, denuncia condizioni insostenibili al Canton Mombello, dove l'afa rende l'ambiente invivibile.

Incubo caldo in carcere, presidio all’Arengario.

Incubo caldo in carcere, presidio all’Arengario - Per denunciare l’insostenibile situazione delle carceri italiane, in particolare di quelle ... Lo riporta ilgiorno.it

R-Estate in cella, il tema caldo del carcere: manifestazione degli avvocati il 17 luglio all’Arengario - Lecco, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, promuovono una manifestazione ... Come scrive msn.com